В Татарстане выявили 102 новых случая COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Оперштабе РТ.

За весь период пандемии в республике коронавирусом заразились более 42 тыс. человек. Из них вылечились более 35 тыс. пациентов. Медики зафиксировали 1405 летальных исходов.

В России за сутки коронавирусом заразились более 24 тыс. человек. За весь период заболевание перенесли более 10 млн человек, из которых девять млн выздоровели.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани будут выявлять антитела к COVID-19 по новой методике.