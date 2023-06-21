В Татарстане выявили 292 нарушения земельного законодательства

За 5 месяцев 2023 года государственные инспекторы Татарстана выдали около 4 тыс. предупреждений о недопустимости нарушения земельного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.

Росреестр Татарстана провел более 3,5 тысяч контрольных мероприятий, включая использование современного спутникового оборудования и беспилотных летательных аппаратов на землях сельскохозяйственного назначения.

В результате проверок было выявлено 292 нарушения, включая незаконную добычу полезных ископаемых и несанкционированные свалки ТБО. В связи с ограничениями на проведение проверок в 2023 году, акцент сделан на профилактику нарушений земельного законодательства для обеспечения устойчивости экономики и развития малого и среднего бизнеса.

Ранее «КВ» сообщали, что в реестре недвижимости Татарстана в 2023-м исправят более 23 тыс. ошибок.