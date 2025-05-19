В Татарстане выявили 3000 экологических нарушений за два месяца

В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане зафиксировано более 3000 нарушений природоохранного законодательства. Основная часть нарушений связана с несанкционированными свалками, сообщили в Минэкологии РТ.

Экологи совместно с ГБУ «БДД» провели серию рейдов, выявив 74 нарушения. Отдельные проверки вдоль железнодорожных путей обнаружили еще 116 случаев несоблюдения экологических норм. Авиапатрулирование добавило к статистике 424 нарушения.

Жители республики активно участвуют в мониторинге – с 1 апреля в экологическую приемную поступило 1362 обращения о загрязнении окружающей среды.

В ходе двухмесячника предприятия и муниципалитеты уже собрали 16 тысяч кубометров мусора с придорожных полос и вывезли 267 тысяч кубометров отходов. В субботниках участвовали более 317 тысяч человек, высадивших 275 тысяч деревьев. Эти мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».