В Татарстане выявили 3000 экологических нарушений за два месяца

news_top_970_100
Республика
19 мая 2025  16:52

В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане зафиксировано более 3000 нарушений природоохранного законодательства. Основная часть нарушений связана с несанкционированными свалками, сообщили в Минэкологии РТ.

Экологи совместно с ГБУ «БДД» провели серию рейдов, выявив 74 нарушения. Отдельные проверки вдоль железнодорожных путей обнаружили еще 116 случаев несоблюдения экологических норм. Авиапатрулирование добавило к статистике 424 нарушения.

Жители республики активно участвуют в мониторинге – с 1 апреля в экологическую приемную поступило 1362 обращения о загрязнении окружающей среды.

В ходе двухмесячника предприятия и муниципалитеты уже собрали 16 тысяч кубометров мусора с придорожных полос и вывезли 267 тысяч кубометров отходов. В субботниках участвовали более 317 тысяч человек, высадивших 275 тысяч деревьев. Эти мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

news_right_column_240_400
Новости
Альметьевская фирма выплатила 28 млн рублей долгов по зарплате
В Казани прошел праздник «Улица СМИ»
В Татарстане выявили 3000 экологических нарушений за два месяца
Долги за ЖКХ в Татарстане выросли на 15% и достигли 10,4 млрд рублей
В Казани ученые обсудили деятельность библиотек в современном цифровом мире
20 мая в Казани стартует детский футбольный турнир «Кожаный мяч»
Фарид Мухаметшин поздравил журналистов с Днём печати РТ
Паша Руденко, BubbleGum и группа «Фэмили» выступят на последнем звонке в Казани