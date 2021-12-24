 В Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19
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В Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19

По России обнаружено более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Республика
24 декабря 2021  11:47
Автор:
Ольга Ильина

В Республике Татарстан за прошедшие сутки зафиксировали 97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

По итогу за весь период пандемии в республике коронавирусом заразились более 42 тыс. человек. Из них вылечились более 35 тыс. пациентов. Медики зафиксировали 1401 летальных исходов.

В целом по России за сутки коронавирусной инфекцией заразились более 24 тыс. человек. За весь период заболевание перенесли более 10 млн человек, из которых девять млн выздоровели. Тем не менее, COVID-19 унес жизни более 300 тыс. человек.

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