 В Татарстане за 2021 год по нацпроекту построено 13 детских садов
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В Татарстане за 2021 год по нацпроекту построено 13 детских садов

Полная стоимость строительства дошкольных учреждений превысила 3 млрд рублей.

Республика
2 января 2022  10:24
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за 2021 год по нацпроекту «Демография» построено 13 детских садов. Общая вместимость дошкольных учреждений составила 2,4 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ. 

Так, пять новых детских садов расположены в столице РТ и вмещают 980 детей. Три детсада на 660 детей построены в Челнах, еще два — в Пестречинском районе. В Лаишевском и Высокогорском районах построено по одному детскому саду на 50 и 220 мест. Еще один новый детсад расположен в Альметьевске на 140 человек.

На строительство дошкольных учреждений было выделено более 1,6 млрд рублей, а полная стоимость их сооружения превысила 3 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что всего в Татарстан в 2021 году участвовал в реализации 12 национальных проектов, в состав которых вошли 46 региональных проектов. На реализацию нацпроектов направлено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

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