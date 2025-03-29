В Татарстане за 5 лет инвестировали 18 млрд рублей в сохранение памятников культуры

За последние пять лет в Татарстане на сохранение объектов культурного наследия было направлено более 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил Иван Гущин, председатель комитета республики по охране памятников истории и культуры.
Откуда поступали средства?
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Основное финансирование – из федерального и республиканского бюджетов
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Значительная часть – вложения меценатов и благотворителей
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Средства шли как на реставрацию, так и на научные исследования объектов
Почему это важно?
- Культурное наследие – основа национальной идентичности
- Памятники истории объединяют многонациональный народ России
- Сохранение наследия – ключевая государственная задача
«Исторические памятники – это мост между прошлым и будущим. Их сохранение позволяет нам оставаться единым народом с богатой культурой», – подчеркнул Гущин.
Обращение к молодежи
Особое внимание спикер уделил роли молодого поколения:
- Призвал студентов активнее участвовать в сохранении наследия
- Отметил важность волонтерских программ
- Выразил уверенность, что совместными усилиями удастся сохранить памятники для потомков