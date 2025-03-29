В Татарстане за 5 лет инвестировали 18 млрд рублей в сохранение памятников культуры

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Республика
29 марта 2025  14:35

За последние пять лет в Татарстане на сохранение объектов культурного наследия было направлено более 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил Иван Гущин, председатель комитета республики по охране памятников истории и культуры.

Откуда поступали средства?

  •  Основное финансирование – из федерального и республиканского бюджетов

  •  Значительная часть – вложения меценатов и благотворителей

  •  Средства шли как на реставрацию, так и на научные исследования объектов

Почему это важно?

  •  Культурное наследие – основа национальной идентичности
  •  Памятники истории объединяют многонациональный народ России
  •  Сохранение наследия – ключевая государственная задача

«Исторические памятники – это мост между прошлым и будущим. Их сохранение позволяет нам оставаться единым народом с богатой культурой», – подчеркнул Гущин.

Обращение к молодежи

Особое внимание спикер уделил роли молодого поколения:

  • Призвал студентов активнее участвовать в сохранении наследия
  • Отметил важность волонтерских программ
  • Выразил уверенность, что совместными усилиями удастся сохранить памятники для потомков
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