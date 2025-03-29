В Татарстане за 5 лет инвестировали 18 млрд рублей в сохранение памятников культуры

За последние пять лет в Татарстане на сохранение объектов культурного наследия было направлено более 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил Иван Гущин, председатель комитета республики по охране памятников истории и культуры.

Откуда поступали средства?

Основное финансирование – из федерального и республиканского бюджетов

Значительная часть – вложения меценатов и благотворителей

Средства шли как на реставрацию, так и на научные исследования объектов

Почему это важно?

Культурное наследие – основа национальной идентичности

Памятники истории объединяют многонациональный народ России

Сохранение наследия – ключевая государственная задача

«Исторические памятники – это мост между прошлым и будущим. Их сохранение позволяет нам оставаться единым народом с богатой культурой», – подчеркнул Гущин.

Обращение к молодежи

Особое внимание спикер уделил роли молодого поколения: