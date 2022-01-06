В Татарстане за два года создадут 440 ясельных мест в детсадах по нацпроекту «Демография»

В Республике Татарстан за два года по национальному проекту «Демография» планируют создать 440 мест в садах для детей ясельного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«За два следующих года планируем создать 440 мест путем строительства двух детских садов и перепрофилирования групп в существующих дошкольных образовательных организациях», — говорится в сообщении.

На создание проекта выделено 72 млн рублей: из федерального бюджета будет направлено 58,3 млн рублей, из республиканского — 13,7 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что после капремонта в старейшем казанском детсаду №104 появится группа для аллергиков.