В Татарстане за два года спрос на услуги по уборке снега вырос на 158%. Данные следуют из исследований сервиса «Авито.Услуги».

Стоимость за услуги может варьироваться от 100 до 150 рублей, в зависимости от площади территории, которую требуется почистить. Также к услугам может относится посыпание дорог песком и реагентами.

На Avito можно найти объявления, где предлагают сколоть со ступенек лед и сбить сосульки с крыши. В Казани за такую услугу в среднем платят 150 рублей.

А цена за вывоз снега в Казани обойдется в среднем в 1 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, с чем татарстанцам пришлось столкнуться в прошедшую метель, которая накрыла республику на этой неделе. Напомним, что на дорогах из-за метели произошло много ДТП, а также были зафиксированы случаи падения светофоров и возникновения транспортных заторов.