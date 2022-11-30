В Татарстане с начала года прокуроры выявили больше 2,5 тыс. коррупционных нарушений. Об этом сообщил Тимур Нуриев, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Татарстана.

В суд было направлено 60 заявлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 636 госслужащих, к административной ответственности привлекли 75 чиновников на общую сумму штрафов в 2,5 млн рублей.

«Основная база нарушений, это несоответствие нормативной базе антикоррупционных законов, несоблюдение чиновников обязанностей, запретов и ограничений, нарушение порядка принятия на работу бывших служащих», –перечислил Нуриев.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане не отчитались о доходах чиновники Минобраза, Госстройнадзора и некоторых районов.