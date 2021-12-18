 В Татарстане за год в ДТП с участием электросамокатов пострадали 16 человек, один погиб
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В Татарстане за год в ДТП с участием электросамокатов пострадали 16 человек, один погиб

Республика
18 декабря 2021  09:25
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за год в ДТП с участием электросамокатов пострадали 16 человек, один погиб. Об этом на совместном заседании Кабмина РТ и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава МВД республики Артем Хохорин.

Так, за 11 месяцев 2021 года за нетрезвое управление, проезд на запрещающий сигнал светофора и прочие нарушения были оштрафованы свыше двух с половиной тыс. самокатчиков. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал ситуацию с электросамокатами весьма напряженной. 

«Откуда они вообще взялись? Можно же ходить пешком», – сказал Минниханов. 

Он добавил, что для самокатчиков нет отдельных дорог, они опасны. 

«Очень неприятно, когда ты идешь по прогулочной дороге с маленьким ребенком и мимо тебя пролетает электросамокат», – добавил Президент. 

Он также попросил водителей самокатов соблюдать ПДД. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что число ДТП с участием электросамокатов в России выросло на 66%.

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