В Татарстане за год в ДТП с участием электросамокатов пострадали 16 человек, один погиб. Об этом на совместном заседании Кабмина РТ и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава МВД республики Артем Хохорин.

Так, за 11 месяцев 2021 года за нетрезвое управление, проезд на запрещающий сигнал светофора и прочие нарушения были оштрафованы свыше двух с половиной тыс. самокатчиков.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал ситуацию с электросамокатами весьма напряженной.

«Откуда они вообще взялись? Можно же ходить пешком», – сказал Минниханов.

Он добавил, что для самокатчиков нет отдельных дорог, они опасны.

«Очень неприятно, когда ты идешь по прогулочной дороге с маленьким ребенком и мимо тебя пролетает электросамокат», – добавил Президент.

Он также попросил водителей самокатов соблюдать ПДД.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что число ДТП с участием электросамокатов в России выросло на 66%.