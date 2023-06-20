В Татарстане за неделю коронавирусом заразились 96 человек

В Татарстане за неделю, с 12 по 18 июня, коронавирусом заразились 96 человек, 18 человек госпитализировали. Об этом свидетельствуют данные Оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в России за указанный период COVID-19 выявили у 6 545 человек. 1 772 человека за неделю госпитализировали, зарегистрировали 123 летальных исхода.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане отменили все ограничения по коронавирусу. Раисом республики подписано соответствующее распоряжение. В ближайшее время Минюст республики подготовит проект о признания постановления № 208, которым были введены антиковидыне ограничения в Татарстане, утратившим силу.