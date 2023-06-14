В Татарстане за неделю коронавирусом заразился 101 человек

В Татарстане за неделю, с 5 по 11 июня, коронавирусом заразился 101 человек, 30 человека госпитализировали. Об этом свидетельствуют данные Оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в России за указанный период COVID-19 выявили у 6 785 человек. 2 025 человек за неделю госпитализировали, зарегистрировали 113 летальных исходов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане отменили все ограничения по коронавирусу. Раисом республики подписано соответствующее распоряжение. В ближайшее время Минюст республики подготовит проект о признания постановления № 208, которым были введены антиковидыне ограничения в Татарстане, утратившим силу.