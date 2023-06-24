 В Татарстане за неделю подорожал бензин
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В Татарстане за неделю подорожал бензин

По данным аналитиков, с начала 2023 года подорожал весь бензин.

Республика
24 июня 2023  16:50
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за неделю подорожал бензин. Соотвевтующуб информацию опубликовали на сайте Татарстанстата.

Так, за 7 дней больше всего в цене вырос АИ-98 — до 61,75 рубля. Следом за ним идет литр АИ-95, где повышение составило 0,02 рубля. По данным специалистов Татарстанстата, с начала 2023 года подорожал весь бензин.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в период с 5 по 13 июня повысилась цена на бензин марок АИ-92, АИ-98 и выше. За прошедшую неделю неизменной осталась лишь стоимость дизельного топлива.

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