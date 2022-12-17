В Татарстане за неделю подорожали помидоры, огурцы и свекла

В Татарстане за неделю, с 5 по 12 декабря, подорожал ряд продуктов. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Так, за неделю на 8,2% подорожали огурцы, сейчас они стоят 141,16 рубля за кг. Помидоры подорожали на 3,36% — до 123,11 рубля. Подорожала и свекла на 3,13% до 23,56 рубля за кг. Также цены поднялись на куриные яйца и бананы.

Однако за неделю в республике подешевел картофель, сыр и сметана.

Ранее «КВ» сообщали, что с января в Татарстане подорожают социальный и детский проездные. Социальный проездной подорожает на 34 рубля — с 547 до 581 рубля в месяц, детский проездной — на 21 рубль — с 333 до 354 рублей.