 В Татарстане за неделю подорожали помидоры, огурцы и свекла
news_header_top_970_100

В Татарстане за неделю подорожали помидоры, огурцы и свекла

Однако за неделю в республике подешевел картофель, сыр и сметана.

Республика
17 декабря 2022  09:30
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за неделю, с 5 по 12 декабря, подорожал ряд продуктов. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата. 

Так, за неделю на 8,2% подорожали огурцы, сейчас они стоят 141,16 рубля за кг. Помидоры подорожали на 3,36% — до 123,11 рубля. Подорожала и свекла на 3,13% до 23,56 рубля за кг. Также цены поднялись на куриные яйца и бананы. 

Однако за неделю в республике подешевел картофель, сыр и сметана. 

Ранее «КВ» сообщали, что с января в Татарстане подорожают социальный и детский проездные. Социальный проездной подорожает на 34 рубля — с 547 до 581 рубля в месяц, детский проездной — на 21 рубль — с 333 до 354 рублей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани при пожаре в пятиэтажке погиб 19-летний парень
В Татарстане за неделю подорожали помидоры, огурцы и свекла
Со своими или напрокат: где в Казани покататься на коньках этой зимой?
Со своими или напрокат: где в Казани покататься на коньках этой зимой?
Новый год в Свияжске пройдет с метанием валенок и через «Систему ограждений»
Челнинца приговорили к 7 годам колонии за смерть бездомного, который справлял нужду в подъезде
В Галерее современного искусства выступит казанский музыкант Александр Никаньшин
Из Челнов в Лисичанск отправили фуру с 20 тоннами гумпомощи
Глава «Ростеха» протестировал новый «Москвич» в Челнах