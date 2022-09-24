 В Татарстане за неделю снизился уровень заболеваемости коронавирусом
news_header_top_970_100

В Татарстане за неделю снизился уровень заболеваемости коронавирусом

Президент РТ призвал глав всех районов не терять бдительность.

Республика
24 сентября 2022  12:31
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане за неделю снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом на совещании в Кабмине республики заявил президент РТ Рустам Минниханов.

Однако Минниханов призвал глав всех районов не терять бдительность.

«Несмотря на определенный спад заболеваемости, важно не расслабляться. Необходимо продолжать работу по вакцинации и ревакцинации, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», — отметил Президент РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства призвал продолжить в республике работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Президент отметил, что на 16 сентября в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 млн 734 тыс. человек, ревакцинировались 475 тыс. жителей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова