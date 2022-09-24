В Татарстане за неделю снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом на совещании в Кабмине республики заявил президент РТ Рустам Минниханов.

Однако Минниханов призвал глав всех районов не терять бдительность.

«Несмотря на определенный спад заболеваемости, важно не расслабляться. Необходимо продолжать работу по вакцинации и ревакцинации, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», — отметил Президент РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства призвал продолжить в республике работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Президент отметил, что на 16 сентября в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 млн 734 тыс. человек, ревакцинировались 475 тыс. жителей.