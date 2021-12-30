В Татарстане за неделю число безработных уменьшилось на 185 человек

В Татарстане за неделю стало меньше безработных на 185 человек. С этого дня в республике насчитывается 11,3 тысячи официально зарегистрированных в службах занятости татарстанцев в поиске работы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, равна 58 тыс. вакансий», – сказано в сообщении.

Также говорится, что за эту неделю работодатели предложили 3 633 новых вакансий.

В Чистополе, Елабуге, Зеленодольске и Менделеевске показатели продемонстрировали снижение числа безработных.

В свое время в Челнах, Нижнекамске и Камских Полянах число безработных наоборот увеличилось.

Ранее сообщалось, что в Казани по сравнению с прошлым годом число безработных сократилось на 12 тысяч и составило меньше 1%.