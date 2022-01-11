В Татарстане за новогодние праздники в ДТП погибло 17 человек, сообщает Госавтоинспекция.

На одном из участков дороги Казань – Оренбург в праздники произошло два ДТП, в которых погибло сразу шесть человек. Жертвами оказались четверо молодых людей до 22 лет, а также 24-летний парень и 18-летняя девушка.

Накакнуне вечером в Набережных Челнах под колеса авто попал 15-летний подросток, его не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы жители и гости Казани совершили свыше 2,3 млн поездок на общественном транспорте.