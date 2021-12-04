В Татарстане за октябрь от COVID-19 умерло в 73 раза больше человек, чем в прошлом году

В Татарстане за октябрь 2021 года от ковида скончались 2 720 человек. Это в 73 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Из них в 120 случаях вирус был выявлен и стал основной причиной смерти, у 2,6 тыс. умерших пациентов ковид не зафиксировали, но, возможно, он оказался основной причиной.

Отметим, что у 131 пациентов COVID-19 не являлся основной причиной смерти.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане с января по октябрь 2021 скончались почти 50 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года — 42 тыс. Также отметим, что смертность населения в РТ за октябрь - один из самых высоких показателей динамики смертности по России за октябрь.