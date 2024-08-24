В Татарстане за последние две недели завершили капитальный ремонт 105 многоквартирных домов

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Республика
24 августа 2024  17:43
Автор:
Назиля Фахрутдинова

На прошедшем совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в 22 муниципальных районах республики успешно завершены работы по капитальному ремонту 105 многоквартирных жилых зданий.

Совещание проводил Рустам Минниханов в формате видеоконференции, подключив все муниципалитеты региона. В мероприятии также участвовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, как передает пресс-служба главы республики.

В целом, капитальный ремонт завершен в 257 домах, в то время как работы продолжаются на 490 объектах, расположенных в 33 муниципальных образованиях. Уровень выполнения строительных работ составляет 86%, а сезонных — 84%, добавил докладчик.

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