В Татарстане за последние сутки от коронавируса скончалось шесть человек

В Татарстане шесть человек умерло в результате осложнений течения коронавируса, сообщает республиканский Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего за последние сутки зарегистрировано 103 новых случая заражений, их которых семь случаев завозных, остальные – контактные.

Госпитализация понадобилась 33 заразившимся, остальные 70 отправлены на домашнее лечение.

Казань – 71 случай; Набережные Челны – 12; Лаишевский район – 5; Нурлатский район – 3; Высокогорский, Нижнекамский – по 2; Арский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Муслюмовский, Пестречинский – по 1 случаю.

На сегодняшний день зарегистрировано 43 749 случаев COVID-19.

Провакцинировано 2 298 642 человека (прирост 2 291), из них 1 863 587 получили вторую прививку.