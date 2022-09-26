 В Татарстане за прошедшие сутки коронавирусом заразились 683 жителя
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В Татарстане за прошедшие сутки коронавирусом заразились 683 жителя

За весь период пандемии ковидом заразились 177 409 жителей.

Республика
26 сентября 2022  17:55
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане за минувшие сутки было зарегистрировано 683 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ. 

За весь период COVID-19 в республике заразились 177 409 жителей. Из них 2 004 человека скончались.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за неделю снизился уровень заболеваемости коронавирусом. Однако Минниханов призвал глав всех районов не терять бдительность. «Несмотря на определенный спад заболеваемости, важно не расслабляться. Необходимо продолжать работу по вакцинации и ревакцинации, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», — отметил Президент РТ.

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