 В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 821 случай коронавируса
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В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 821 случай коронавируса

За весь период пандемии в республике было зарегистрировано 175 943 случая COVID-19.

Республика
24 сентября 2022  12:02
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане за прошедшие сутки было зарегистрировано 821 случай коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

За весь период пандемии в республике было зарегистрировано 175 943 случая COVID-19. Из них летальных исходов — 2004. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что масочный режим в Татарстане возобновлять не планируется. Ситуация на сегодня полностью управляемая благодаря профилактическим мероприятиям, никаких жестких ограничений на сегодняшний день не требуется. Также ситуация контролируется и благодаря вакцинации.

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