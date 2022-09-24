В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 821 случай коронавируса

В Татарстане за прошедшие сутки было зарегистрировано 821 случай коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии в республике было зарегистрировано 175 943 случая COVID-19. Из них летальных исходов — 2004.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что масочный режим в Татарстане возобновлять не планируется. Ситуация на сегодня полностью управляемая благодаря профилактическим мероприятиям, никаких жестких ограничений на сегодняшний день не требуется. Также ситуация контролируется и благодаря вакцинации.