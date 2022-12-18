 В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 111 жителей
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В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 111 жителей

За весь период пандемии в республике ковид перенесли более 192 тыс. человек.

Республика
18 декабря 2022  11:11
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане за сутки коронавирусной инфекцией заразились 111 жителей. Об этом сообщает Роспотребнадзор России. 

За весь период пандемии ковид перенесли 192 179 человек, выздоровели – 189 080 и умерли от вируса – 2008. 

В России за сутки зарегистрировали 7 222 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии – более 21 млн. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане с сегодняшнего дня ввели масочный режим в социальных и медицинских учреждениях.Теперь медики и пациенты обязаны носить маски в больницах и поликлиниках. Также маски обязательны постояльцы и персонал в соцучреждениях — интернаты, приюты, детдома. 

 

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