В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 111 жителей

В Татарстане за сутки коронавирусной инфекцией заразились 111 жителей. Об этом сообщает Роспотребнадзор России.

За весь период пандемии ковид перенесли 192 179 человек, выздоровели – 189 080 и умерли от вируса – 2008.

В России за сутки зарегистрировали 7 222 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии – более 21 млн.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане с сегодняшнего дня ввели масочный режим в социальных и медицинских учреждениях.Теперь медики и пациенты обязаны носить маски в больницах и поликлиниках. Также маски обязательны постояльцы и персонал в соцучреждениях — интернаты, приюты, детдома.