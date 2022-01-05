 В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 92 человека
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В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 92 человека

В России обнаружили 15 772 случаев заболевания за день.

Республика
5 января 2022  11:58
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 92 человека. Об этом сообщили в республиканском Оперштабе. 

За период пандемии в Татарстане зарегистрировали 43 170 заболевших, из которых 36 641 выздоровели. Всего в республике от ковида умерли 1465 татарстанцев.

В России за сутки выявили 15 772 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболели более 10 млн человек, вылечилось 9 600 728 пациентов.

В РФ привито почти 75 млн. граждан.

Ранее «КВ» сообщали, что система здравоохранения в Татарстане взяла тайм-аут в войне с ковидом.

 

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