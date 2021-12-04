 В Татарстане за сутки от ковида скончались девять человек
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В Татарстане за сутки от ковида скончались девять человек

Общее число жертв коронавируса в республике составило 1291.

Республика
4 декабря 2021  19:19
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за сутки от COVID-19 скончались девять человек. Среди них пять женщин и четверо мужчин. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Таким образом, общее количество умерших от ковида в республике составило 1291 человек.

Напомним, что в Татарстане за сутки выявили 234 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что глава минздрава РТ заявил о сворачивании ковидных коек. Решение сократить койки было связано со снижением заболеваемости коронавирусом, подчеркнул министр. 
Он отметил, что из 7 тысяч коек 1 тысячу в ближайшее время планируется перевести в обычный режим, а еще 500 мест освободили на прошлой неделе.

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