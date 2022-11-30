В Татарстане за сутки выявили 69 зараженных COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 69 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения COVID-19.

В итоге за весь период пандемии «короной» переболели более 190 тыс. татарстанцев. Из них выздоровели более 187 тыс. пациентов. Летальных исходов зафиксировано 2 007 случаев.

В России за те же сутки зарегистрировано 6 088 случаев ковидной инфекции. Всего коронавирусом заразились более 21 млн россиян. В то же время вылечились более 20 млн. Летальным исходом заболевание завершилось в 392 тыс. случаях.