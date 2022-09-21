 В Татарстане задачи по частичной мобилизации будут выполнены в намеченные сроки
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В Татарстане задачи по частичной мобилизации будут выполнены в намеченные сроки

Президент РТ получил указ о частичной мобилизации.

Республика
21 сентября 2022  18:53
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане указ Президента РФ Владимира Путина по проведению частичной мобилизации выполняет в установленные сроки. Об этом сообщает «Татар-информ».

Как рассказала агентству руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова, Рустам Минниханов получил указ о мобилизационных мероприятиях. Всем служба были даны поручения по организации работ.

Ранее «КВ» сообщали, что в России объявлена частичная мобилизация. 

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

 

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