В Татарстане задачи по частичной мобилизации будут выполнены в намеченные сроки

В Татарстане указ Президента РФ Владимира Путина по проведению частичной мобилизации выполняет в установленные сроки. Об этом сообщает «Татар-информ».

Как рассказала агентству руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова, Рустам Минниханов получил указ о мобилизационных мероприятиях. Всем служба были даны поручения по организации работ.

Ранее «КВ» сообщали, что в России объявлена частичная мобилизация.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.