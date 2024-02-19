В Татарстане задержали автомобиль с наркотиками из Ульяновской области

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Республика
19 февраля 2024  15:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах инспекторы остановили автомобиль Opel, за рулем которого находился 26-летний житель Ульяновской области. 

Стражи порядка заподозрили в поведении молодого человека что-то неладное и провели досмотр, в ходе которого нашли мешочек с наркотиками.

«Во время досмотра автомашины на заднем сиденье обнаружен и изъят матерчатый мешочек, внутри которого находилось четыре свертка с порошкообразным веществом внутри, обмотанные красной изолентой. Исследование определило, что представленное вещество содержит в своем составе синтетическое наркотическое средство массой 3,43 грамма», – сообщили в МВД по РТ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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