 В Татарстане задержали мужчину, продававшего наркотики через Интернет
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В Татарстане задержали мужчину, продававшего наркотики через Интернет

Злоумышленник вместе со знакомым работали «закладчиками».

Истории
8 декабря 2021  19:07
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане задержали 40-летнего мужчину, который производил синтетические наркотики и продавал их через Интернет. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Также злоумышленник вместе с сообщником раскладывали наркотические вещества по тайникам. 

По данным следствия, в гараже мужчины обнаружили более 2 кг наркотиков, изготовленных для продажи. 

В настоящее время на обвиняемого завели уголовные дела по статьям: «Незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере», «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“». Ему грозит 16 лет колонии строгого режима.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане будут судить трех участников банды, производящей наркотики.

 

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