В Татарстане задержали наркокурьера с крупной партией синтетики

Сотрудники наркоконтроля МВД РТ совместно с ГИБДД и оперативниками Актанышского района задержали 35-летнего жителя Лениногорска, подозреваемого в перевозке наркотиков. На 1161 км трассы М-7 «Волга» полицейские остановили автомобиль Haval, в котором обнаружили два пакета с синтетическими наркотиками общим весом 1,987 кг.

По данным следствия, задержанный действовал как крупнооптовый курьер теневого интернет-магазина. Он получил наркотики из тайника под Уфой и планировал распределить их по закладкам в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.