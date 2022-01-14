В Татарстане задержали мужчину, покупавшего телефоны на фальшивые деньги

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В различные отделы полиции Казани местные жители написали пять заявлений с одинаковым сюжетом. Все они рассказали, что один молодой человек расплачивался поддельными купюрами, когда покупал у них мобильные телефоны. В сумме потерпевшим был нанес ущерб на более чем на 40 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов по месту жительства подозреваемого провели обыск и изъяли три купюры номиналом 2 тыс. рублей с признаками подделки, а также мобильные телефоны.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.