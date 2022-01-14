 В Татарстане задержали мужчину, покупавшего телефоны на фальшивые деньги
news_header_top_970_100

В Татарстане задержали мужчину, покупавшего телефоны на фальшивые деньги

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Республика
14 января 2022  11:35
Автор:
Ольга Ильина

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В различные отделы полиции Казани местные жители написали пять заявлений с одинаковым сюжетом. Все они рассказали, что один молодой человек расплачивался поддельными купюрами, когда покупал у них мобильные телефоны. В сумме потерпевшим был нанес ущерб на более чем на 40 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов по месту жительства подозреваемого провели обыск и изъяли три купюры номиналом 2 тыс. рублей с признаками подделки, а также мобильные телефоны.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Новости
На «Голубых озерах» выявили нарушения проезда и стоянок машин
В Татарстане задержали мужчину, покупавшего телефоны на фальшивые деньги
В Татарстане с начала года на уроки в школы не допущено 646 детей с симптомами гриппа
В Татарстане суд арестовал начальника центра информационных технологий и связи МВД
В Казани пропал десятилетний мальчик
Мечта девочки из Чистополя исполнилась благодаря акции «Елка желаний»
Замглавы Роспотребнадзора РТ: болезнь омикрон-штаммом протекает в легкой форме
В Татарстане на трассе М-7 автобус столкнулся со снегоуборщиком