В Татарстане задержали женщину по подозрению в убийстве родственницы

news_top_970_100
Республика
12 ноября 2025  15:54

В Кукморском районе Татарстана возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 64-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Трагический инцидент произошел в одном из сельских поселений района.

По подозрению в совершении преступления задержана 70-летняя сестра погибшей. Следствие устанавливает, что между женщинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла сестре множественные удары камнем в область головы.

Обстоятельства происхождения стали известны спустя два дня, когда тело погибшей обнаружила другая родственница. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

news_right_column_240_400
Новости
Более 880 объектов недвижимости доступно бизнесу Татарстана на льготных условиях
В Татарстане задержали женщину по подозрению в убийстве родственницы
Стоимость социального проездного в РТ планирует повысить в 2026 году
Дорожные службы РТ подготовили к зимнему сезону более 1000 единиц техники
Татарстанских школьников учат не только математике, но и цифровой гигиене
Росреестр РТ предупреждает: мошенники охотятся за квартирами
Почти полмиллиона татарстанцев поставили «самозапрет» на кредиты
Банковские системы спасли 8 триллионов рублей татарстанцев