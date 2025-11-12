В Татарстане задержали женщину по подозрению в убийстве родственницы

В Кукморском районе Татарстана возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 64-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Трагический инцидент произошел в одном из сельских поселений района.

По подозрению в совершении преступления задержана 70-летняя сестра погибшей. Следствие устанавливает, что между женщинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла сестре множественные удары камнем в область головы.

Обстоятельства происхождения стали известны спустя два дня, когда тело погибшей обнаружила другая родственница. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.