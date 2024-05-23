В Татарстане задержан мужчина за незаконное изготовление взрывчатых веществ

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Республика
23 мая 2024  10:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Татарстан задержали жителя Актанышского района по подозрению в нелегальном производстве и хранении взрывчатых веществ.

Уточняется, что в мае этого года он в своем доме изготовил взрывчатое вещество «Тригидразинникеля нитрат», которое, по данным экспертизы, пригодно для взрыва.

Следователи возбудили уголовное дело против задержанного за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках данного дела. Сейчас планируют установить, был ли мужчина связан с другими незаконными деятельностями или организациями.

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