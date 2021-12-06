 В Татарстане задержан мужчина, который несколько раз ударил ножом знакомую
news_header_top_970_100

В Татарстане задержан мужчина, который несколько раз ударил ножом знакомую

Потерпевшая была доставлена в больницу с колото-резанными ранами спины.

Республика
6 декабря 2021  16:06
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан подозреваемый в том, что несколько раз ударил свою знакомую ножом в спину. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Просшествие случилось в Бугульме 3 декабря. По версии следствия, между мужчиной и женщиной, распивающими алкоголь, завязался конфликт, и мужчина нанес своей знакомой ножевые ранения в область спины.

Полицейские задержали 59-летнего подозреваемого, и в ближайшее время следствие обратится в суд для избранния меры пресечения мужчине.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

Новости
В Лаишевском районе, провалившись под лед, утонул рыбак
Мэр Челнов поручил увеличить темпы вакцинации студентов и пенсионеров
Педагоги-психологи проведут бесплатную индивидуальную консультацию с детьми и родителями 7 декабря
Создательница вакцины AstraZeneca предупредила о новых пандемиях
Янис Тимма покидает УНИКС
«25 тонн ведь так просто не остановишь»: как школьница погибла под колесами трамвая
«25 тонн ведь так просто не остановишь»: как школьница погибла под колесами трамвая
«Сбер» поднял возраст, до которого можно брать ипотеку
В Казани открыли мобильный инфоцентр для желающих отправиться в Москву на новогодние каникулы