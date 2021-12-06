В Татарстане задержан мужчина, который несколько раз ударил ножом знакомую

В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан подозреваемый в том, что несколько раз ударил свою знакомую ножом в спину. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Просшествие случилось в Бугульме 3 декабря. По версии следствия, между мужчиной и женщиной, распивающими алкоголь, завязался конфликт, и мужчина нанес своей знакомой ножевые ранения в область спины.

Полицейские задержали 59-летнего подозреваемого, и в ближайшее время следствие обратится в суд для избранния меры пресечения мужчине.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.