В Татарстане задержаны подозреваемые в похищении человека и вымогательстве

В Альметьевске задержана группа молодых людей, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве.

В ноябре 2022 года они, действуя группой лиц по предварительному сговору, под угрозой применения насилия, требовали у 23-летнего жителя Сармановского района 1 100 000 рублей.

Подозреваемые, применив физическое насилие, похитили мужчину и вывезли его в один из домов Альметьевска. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, похищенный был вынужден передать вымогателям 700 000 рублей.

В отношении двоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 163 и 126 УК РФ (вымогательство и похищение человека), в отношении третьего – по статье 163 УК РФ (вымогательство).