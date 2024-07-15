В Татарстане зафиксировали рост числа отравлений химическими веществами

По данным Роспотребнадзора по Республике Татарстан, за период с 5 по 11 июля зарегистрировано 65 случаев острых отравлений химической этиологии.

Больше всего пострадавших – это мужчины, их процент в общем количестве составляет 54%. При этом, 25% – дети, которые были отравлены из-за ошибочного приема по недосмотру взрослых.

В структуре случайных отравлений доля «с целью опьянения» составила 7%, «ошибочный прием» – 34%, «контакт с ядовитым животным» - 44% и прочие отравления – 15%. За отчетный период зарегистрировано 5 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно.

Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать меры предосторожности при обращении с химическими веществами и алкоголем.