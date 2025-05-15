В Татарстане зафиксирован первый случай боррелиоза после укуса клеща

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Республика
15 мая 2025  14:40

Житель Набережных Челнов стал первым в этом сезоне пациентом с диагнозом иксодовый клещевой боррелиоз. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, заражение произошло во время посещения лесного массива в Нижнекамском районе.

Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. С начала сезона за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3 062 человека, среди которых 823 ребенка. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Казани (888 случаев), Набережных Челнах (406) и Нижнекамском районе (277).

Лабораторные исследования выявили, что 14,5% из 1 382 проверенных клещей являются переносчиками боррелиоза. В целях профилактики специалисты обработали противоклещевыми препаратами 821 гектар рекреационных зон, включая территории детских лагерей и городских парков.

Отдельное внимание уделяется вакцинопрофилактике клещевого энцефалита. На сегодняшний день прививки получили 8 528 человек, что составляет 56% от запланированного объема иммунизации. В ведомстве напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении природных зон и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае укуса.

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