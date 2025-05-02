В Татарстане зафиксировано 1548 укусов клещей за апрель

По данным Роспотребнадзора РТ, на 30 апреля в медицинские учреждения республики обратились 1548 человек, пострадавших от укусов клещей, включая 396 детей. Показатель соответствует средним многолетним значениям.

Все случаи укусов произошли во время посещения лесных массивов, парковых зон и приусадебных территорий. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Казани (382 случая), Набережных Челнах (198 случаев) и Нижнекамском районе (171 случай).

Ведомство напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при нахождении в природной среде: использовать защитную одежду, репелленты и проводить тщательный осмотр после прогулок.