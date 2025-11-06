В Татарстане зафиксировано снижение выпуска автотранспорта

Республика
6 ноября 2025  13:44

Промышленное производство автотранспортных средств в Татарстане показало значительное снижение в сентябре 2025 года. Согласно данным Татарстанстата, выпуск автомобилей, прицепов и полуприцепов сократился на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В кумулятивном выражении за январь-сентябрь текущего года спад в автомобилестроении составил 6,9%. При этом негативная динамика наблюдается и в других отраслях: производство одежды снизилось на 32,7%, мебели — на 27,1%, металлоизделий — на 23,7%.

Несмотря на отраслевые сложности, общий индекс промышленного производства республики сохраняет положительную динамику. В сентябре показатель достиг 117%, а за девять месяцев — 111,6%.

