В Татарстане зафиксировано снижение выпуска автотранспорта

Промышленное производство автотранспортных средств в Татарстане показало значительное снижение в сентябре 2025 года. Согласно данным Татарстанстата, выпуск автомобилей, прицепов и полуприцепов сократился на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В кумулятивном выражении за январь-сентябрь текущего года спад в автомобилестроении составил 6,9%. При этом негативная динамика наблюдается и в других отраслях: производство одежды снизилось на 32,7%, мебели — на 27,1%, металлоизделий — на 23,7%.

Несмотря на отраслевые сложности, общий индекс промышленного производства республики сохраняет положительную динамику. В сентябре показатель достиг 117%, а за девять месяцев — 111,6%.