В Татарстане зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, с 3 по 9 ноября в Татарстане выявлено 6 220 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Этот показатель демонстрирует снижение на 38,1% по сравнению с данными предыдущей недели.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией остается стабильной. За 45-ю неделю текущего года зарегистрировано 93 случая COVID-19, что соответствует уровням предшествующих периодов.

Специалисты отмечают, что в республике продолжают циркулировать преимущественно вирусы негриппозного происхождения. Снижение количества заболевших наблюдается среди всех возрастных категорий населения.

В рамках профилактических мероприятий против гриппа вакцинацию прошли более 1 миллиона жителей Татарстана. Массовая иммунизация способствует сдерживанию распространения респираторных заболеваний в осенне-зимний период.