В Татарстане заготовят 10 тысяч семян к лесокультурному сезону

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Республика
21 августа 2024  09:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане с начала сентября стартует осенний лесокультурный сезон. В его рамках планируется заготовить не менее 10 тонн семян основных лесообразующих пород и подготовить 1,4 тыс. гектаров земли для посадки леса в будущем году. Об этом сообщает Минлесхоз республики.

Эти мероприятия являются частью национального проекта «Экология».

Сейчас в лесах Татарстана продолжается работа по естественному восстановлению лесных массивов, уходу за молодыми деревьями, очистке от валежника и выборочной рубке деревьев в защитных лесополосах.

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