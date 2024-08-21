В Татарстане заготовят 10 тысяч семян к лесокультурному сезону

В Татарстане с начала сентября стартует осенний лесокультурный сезон. В его рамках планируется заготовить не менее 10 тонн семян основных лесообразующих пород и подготовить 1,4 тыс. гектаров земли для посадки леса в будущем году. Об этом сообщает Минлесхоз республики.

Эти мероприятия являются частью национального проекта «Экология».

Сейчас в лесах Татарстана продолжается работа по естественному восстановлению лесных массивов, уходу за молодыми деревьями, очистке от валежника и выборочной рубке деревьев в защитных лесополосах.