В Татарстане законодательно закрепили статус семейного бизнеса

news_top_970_100
Республика
17 июля 2025  15:37

Госсовет Татарстана принял поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства, впервые вводящие понятие «семейное предприятие». Инициатива позволит создать специальный реестр таких бизнесов и разработать для них меры поддержки.

Как пояснила депутат Рузиля Тимергалеева, под семейными предприятиями теперь будут пониматься субъекты МСП, где не менее 50% уставного капитала или трудовой деятельности принадлежит близким родственникам – супругам, родителям, детям, братьям и сестрам, включая усыновленных членов семьи.

«Особая ценность семейного бизнеса – в его устойчивости и преемственности. Такие предприятия сохраняют традиции и демонстрируют высокую жизнеспособность», – отметила парламентарий. При этом текущая статистика по семейным предприятиям в республике отсутствует из-за неопределенности правового статуса.

Новый закон станет первым шагом к системной поддержке семейного предпринимательства. Хотя отдельное финансирование пока не предусмотрено, такие бизнесы смогут получать помощь в рамках общих программ поддержки МСП.

Татарстан стал 21-м регионом России, закрепившим статус семейного бизнеса на законодательном уровне. 

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане появилась интерактивная карта 1800 бесплатных Wi-Fi точек
В Татарстане законодательно закрепили статус семейного бизнеса
В Казани изменят маршруты автобусов 22 и 89 из-за крестного хода
В Татарстане ввели запрет на продажу топлива несовершеннолетним
В Казани ограничат продажу алкоголя на время футбольного матча «Рубин» – «Зенит»
Ильшат Аминов: Принятие языковых законов без участия регионов — опасная тенденция
В музее «СВОи.» стартовали мастер-классы по плетению маскировочных сетей
Сария Сабурская сохранила пост омбудсмена Татарстана до 2030 года