В Татарстане законодательно закрепили статус семейного бизнеса

Госсовет Татарстана принял поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства, впервые вводящие понятие «семейное предприятие». Инициатива позволит создать специальный реестр таких бизнесов и разработать для них меры поддержки.

Как пояснила депутат Рузиля Тимергалеева, под семейными предприятиями теперь будут пониматься субъекты МСП, где не менее 50% уставного капитала или трудовой деятельности принадлежит близким родственникам – супругам, родителям, детям, братьям и сестрам, включая усыновленных членов семьи.

«Особая ценность семейного бизнеса – в его устойчивости и преемственности. Такие предприятия сохраняют традиции и демонстрируют высокую жизнеспособность», – отметила парламентарий. При этом текущая статистика по семейным предприятиям в республике отсутствует из-за неопределенности правового статуса.

Новый закон станет первым шагом к системной поддержке семейного предпринимательства. Хотя отдельное финансирование пока не предусмотрено, такие бизнесы смогут получать помощь в рамках общих программ поддержки МСП.

Татарстан стал 21-м регионом России, закрепившим статус семейного бизнеса на законодательном уровне.