В Татарстане закупят оборудование для очистных станций на 116 млн рублей

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Республика
24 июня 2024  08:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ объявило тендер на приобретение оборудования для очистных станций. Сумма контракта составит более 116 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В перечень необходимого оборудования входят: две комбинированные станции очистки, барабанные решетки, винтовой уплотнитель, комплекты биореакторов и минерализаторов, оборудование для вторичных отстойников, блок обезвоживания ила и другое — всего 15 наименований.

Заявки на участие в тендере принимаются до 5 июля, а имя поставщика станет известно 10 июля. Согласно условиям контракта, он должен будет поставить оборудование в течение 20 дней с момента заключения договора.

Аналогичный тендер с тем же перечнем оборудования проводился в ноябре прошлого года. Однако тогда на поставку предоставлялось 30 дней.

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