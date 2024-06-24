В Татарстане закупят оборудование для очистных станций на 116 млн рублей

Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ объявило тендер на приобретение оборудования для очистных станций. Сумма контракта составит более 116 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В перечень необходимого оборудования входят: две комбинированные станции очистки, барабанные решетки, винтовой уплотнитель, комплекты биореакторов и минерализаторов, оборудование для вторичных отстойников, блок обезвоживания ила и другое — всего 15 наименований.

Заявки на участие в тендере принимаются до 5 июля, а имя поставщика станет известно 10 июля. Согласно условиям контракта, он должен будет поставить оборудование в течение 20 дней с момента заключения договора.

Аналогичный тендер с тем же перечнем оборудования проводился в ноябре прошлого года. Однако тогда на поставку предоставлялось 30 дней.