 В Татарстане запускают спецпроект «Парки, главы, города»
news_header_top_970_100

В Татарстане запускают спецпроект «Парки, главы, города»

Главы районов ответят на вопросы жителей, покажут местные парки и расскажут про благоустройство общественных пространств.

Республика
23 сентября 2022  18:31
Автор:
Карина Кострулева

Фонд «Институт развития городов РТ» совместно с администрациями районов РТ запускает спецпроект «Парки, главы, города». Цель проекта — развитие малых городов. 

Главы районов ответят на вопросы жителей, покажут местные парки и расскажут про благоустройство общественных пространств. Первым участником станет Арск. Так, 27 сентября в Telegram-канале «Парки Татарстана» можно будет совершить виртуальную прогулку с главой района Ильшатом Нуриевым по Арску. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за пять лет татарстанские города выиграли во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 2, 526 млрд рублей в виде грантов. Самым «урожайным» годом стал 2018-й, который принес 14 победителям 905 млн рублей. В этом году шесть городов республики выиграли 510 млн рублей, которые планируют потратить на благоустройство территорий и развитие общественных пространств.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова