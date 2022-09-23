В Татарстане запускают спецпроект «Парки, главы, города»

Фонд «Институт развития городов РТ» совместно с администрациями районов РТ запускает спецпроект «Парки, главы, города». Цель проекта — развитие малых городов.

Главы районов ответят на вопросы жителей, покажут местные парки и расскажут про благоустройство общественных пространств. Первым участником станет Арск. Так, 27 сентября в Telegram-канале «Парки Татарстана» можно будет совершить виртуальную прогулку с главой района Ильшатом Нуриевым по Арску.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за пять лет татарстанские города выиграли во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 2, 526 млрд рублей в виде грантов. Самым «урожайным» годом стал 2018-й, который принес 14 победителям 905 млн рублей. В этом году шесть городов республики выиграли 510 млн рублей, которые планируют потратить на благоустройство территорий и развитие общественных пространств.