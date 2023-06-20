 В Татарстане запустили горячую линию для жителей Белгородской области
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В Татарстане запустили горячую линию для жителей Белгородской области

Горячая линия работает ежедневно с 9 до 20 часов.

Республика
20 июня 2023  13:10
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане запустили горячую линию для жителей Белгородской области. Горячая линия по телефону 8 (843) 238-1000 работает ежедневно с 9 до 20 часов. 

Воспользоваться каналом связи могут граждане области, прибывшие на территорию Татарстана и нуждающиеся в помощи, а также жители, которые хотят оказать поддержку переселенцам.

«Такой канал связи уже не раз зарекомендовал себя как эффективный и оперативный. Мы запускали его в период начала СВО для вынужденных переселенцев из ЛНР, а также для семей участников СВО и самих бойцов», — заявил руководитель Региональной общественной приемной «Единой России» в РТ Камиль Садриев.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что власти Татарстана передали бойцам батальонов «Алга» и «Тимер» боевые дроны. Кроме дронов власти республики также передали допкомплектующие к ним. Например, три ФПВ-шлема, которые помогают оператору дрона видеть все от первого лица.

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