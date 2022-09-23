Институт развития городов РТ: Мы хотели бы объединить 15 российских регионов Большой Волжской тропой

В Татарстане запустили проект «Волжская тропа», который предназначен для пешего туризма. Об этом сообщила руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов республики Татарстан» Оксана Саргина.

Проект станет одним из самых масштабных для региона. Это пешеходная тропа вдоль правого берега Волги, которая растягивается на 360 км, насыщенная инфраструктурой и возможностями для комфортного путешествия для всех. Тропа объединила Камское Устье и Голубые озера, продолжается и встраивается в стратегию развития реки Казанки.

«Тропа, по сути, заново открывает Волгу местным жителям. Идя вдоль ее правого берега, мы понимаем, что пеший туризм сейчас способствует оздоровлению и укреплению здоровья нашего населения, открывает туристам совершенно другой Татарстан. Наша конечная амбиция — объединить все 15 регионов вдоль Волги и создать Большую Волжскую тропу по всему течению Волги. Мы готовы в этом направлении стать пилотным регионом. Вдоль всей тропы необходимо оборудовать пляжные зоны, необходимо решить вопросы с причалом для крупных пассажирских судов», – сказала Саргина.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан получит 19 млрд рублей на оздоровление Волги.