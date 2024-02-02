В Татарстане заработает экспертный центр по маткапиталу

Как пояснил Эдуард Яфасович, деятельность по организации назначения и выплатам маткапитала станет профильной для нашей республики. Первыми работу экспертного центра протестируют жители Дагестана. С 1 февраля в Казани начали дистанционно принимать заявления жителей Республики Дагестан на получение этой меры социальной поддержки.

Напомним, у татарстанского Отделения Социального фонда есть серьезный опыт работы с другими регионами: уже несколько лет именно в Татарстане занимаются назначением пенсий и других социальных выплат жителям Байконура. С 2023 года татарстанское Отделение Социального фонда обслуживает и население Луганска.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что одна из задач, которая стоит перед специалистами Соцфонда в наступившем году, - создание и внедрение в практику единой цифровой платформы, которая обеспечивает проактивный режим взаимодействия с населением. Новые технологии позволяют быть ближе к каждому жителю республики, информировать о тех мерах социальной поддержки, на которые он имеет право, оперативно отвечать на все возникающие вопросы.

Справка «КВ»

Отделение Социального фонда РФ по РТ - одно из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Его специалисты обслуживают более 1 миллиона 106 тысяч пенсионеров, 321 тысячу получателей социальных выплат, свыше 217 тысяч страхователей. Общий объем расходов на эти выплаты в 2023 году составил более 338 миллиардов рублей.

На данный момент территориальные органы Соцфонда оказывают 213 услуг, 43 из них предоставляются в цифровом формате, дистанционно. Также за любой информацией по пенсионному обеспечению, назначению и выплатам пособий можно обратиться в клиентские службы фонда или многофункциональные центры.

Очень востребована горячая линия единого контакт-центра (ЕКЦ). Номер горячей линии 8-800-1-000001 действует по всей России. Звонок бесплатный. Только за 2023 год операторами ЕКЦ Татарстана обработано более 1,5 миллиона обращений татарстанцев.