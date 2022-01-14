 В Татарстане зарегистрировали рекордное количество случаев заражением гриппом
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В Татарстане зарегистрировали рекордное количество случаев заражением гриппом

На сегодняшний день выявлено 544 случая заболевания.

Республика
14 января 2022  10:22
Автор:
Ольга Полякова

В республике Татарстан зарегистрировали рекордное количество случаев заражением гриппом по сравнению с допандемийным периодом. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«Случаи гриппа продолжают выявляться, и на сегодня мы уже фиксируем 544 случая гриппа. <...> Для примера – в 2019 году за этот период было лишь 18 случаев, в 2018 году всего 143 случая», — рассказала спикер.

Авдонина сообщила, что в прошлом году случаи гриппа не регистрировались вообще, и призвала татарстанцев соблюдать меры профилактики заболевания.

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