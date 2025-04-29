В Татарстане зарегистрировано шесть случаев кори

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Республика
29 апреля 2025  16:57

С начала 2023 года в Татарстане выявлено шесть случаев заболевания корью, пять из которых оказались завозными — инфекцию принесли иностранные граждане. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Эпидемиологическая ситуация остается стабильной, отмечается снижение заболеваемости. Все случаи зарегистрированы среди непривитых людей», — пояснила Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информе».

В республике продолжается подчищающая иммунизация против кори. На сегодняшний день прививки получили 10 495 человек из запланированных 31 200. Специалисты призывают жителей проверить свой вакцинальный статус и при необходимости пройти вакцинацию.

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