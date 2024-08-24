В Татарстане зарегистрировано снижение минимального потребительского бюджета

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Республика
24 августа 2024  08:51
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В II квартале 2024 года минимальный потребительский бюджет в Татарстане составляет 23 118 рублей, что на 263 рубля меньше, чем в первом квартале того же года. Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой стоимость товаров, которые необходимы для удовлетворения базовых физиологических и культурных потребностей человека. Этот показатель служит для оценки качества жизни, определения минимального уровня заработной платы и составления бюджетных прогнозов.

С начала года размер минимальной оплаты труда в Татарстане установлен на уровне 22 020 рублей, что превышает средний показатель по стране. В своем выступлении перед Федеральным собранием Президент России Владимир Путин отметил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен будет достигать 35 тысяч рублей.

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